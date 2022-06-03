Türkiye Gazetesi

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine gezmeye gelen Ummanlı turist Al Rawahi Favvzi Faız Zaid (49), ailesiyle birlikte Galer Düzü mevkine gitti. Zaid, dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıktı.

Turist, birkaç kare çekildikten sonra dengesini kaybedip dereye düştü. Akıntı, Zaid'i herkesin gözü önünde alıp götürdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Ancak ekipler, suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye girip arama yapamadı. Bunun üzerine olayın yaşandığı bölgede karadan arama başlatıldı. Turiste henüz ulaşılamadı.

Kuşadası'nda uzay tatili: Turistler kapsülde kalacak, yiyecekleri astronot getirecek Çok farklı bir turizm konsepti hayata geçiriliyor. Kuşadası'nda Mars'a benzeyen yüzey oluşturulacak. Aynı renk toprak kullanılacak. Turistler, kapsülde kalıp astronot yiyeceği ile beslenecek. Günde 120 bin turisti çekmeyi hedefleyen 'Mars Colony' şimdiden ilgi odağı oldu.

Kapalıçarşı’ya turist akını: Günlük ziyaretçi sayısı 230 bini geçti Tarihi Kapalıçarşı’da son günlerde turist yoğunluğu oluştu. Dünyanın en eski çarşısı olma özelliğine sahip mekanın günlük ziyaretçi sayısı 230 bine ulaştı. Yıl sonu ziyaretçi sayısının ise 70 milyona ulaşması bekleniyor.