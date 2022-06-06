Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2022'nin ilk 5 ayında hızlı trenle kente gelen yolcu sayısının 1 milyon 117 bin 317 olduğunu belirtti.

İstanbul'dan giden yolcu sayısının 1 milyon 110 bin 818 olduğunu kaydeden Yerlikaya, "Seyahatlerinde hızlı ve güvenli ulaşım aracı demir yolunu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yerli hızlı tren yola çıkıyor, metro hızlanıyor İstanbul'daki ulaşım projeleri hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-Havalimanı hattını açıyoruz. Kadıköy-Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen’e uzatıyoruz. Belediye de sorumluluğundaki 100 kilometrelik hattı hızla bitirmeli." dedi.

Ulaşım sistemine damga vuracak atılım: 52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak Türkiye'nin 2053 hedefleri arasında bulunan 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanması öngörülürken, hızlı trenlerle bağlı il sayısının 8'den 52'ye çıkacağı öğrenildi.