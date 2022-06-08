Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ilerleyen LPG yüklü tanker, Ulusu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 KİLOMETRELİK ALANDA GÜVENLİK ÖNLEMİ
Tankerin patlama ihtimaline karşı 1 kilometrelik alanda güvenlik önlemi alındı.
Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul ve Ankara istikametinde ulaşım kapandı. Bölgede trafik akışı, D-750 kara yoluna yönlendirildi.
OLAY YERİNDEN 3 SAATTE KALDIRILD
Tankerin olay yerinden kaldırılması için yaklaşık 3 saat çalışma yürütüldü. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı soğutma çalışması yaparken, Bolu Valisi Erkan Kılıç da bölgede incelemelerde bulundu.
Araç vinç yardımıyla emniyet şeridine çekilirken, İstanbul istikameti tamamen açıldı, Ankara yönündeki trafik ise çift şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.
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