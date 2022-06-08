Türkiye Gazetesi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde 25 Nisan günü meydana gelen olayda, iddiaya göre, nehir kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu. Vatandaşlar hemen 112’yi arayarak durumu bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı. Söz konusu

7 AY ÖNCE KAYBOLMUŞ

Yapılan incelemede kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu. Bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu arada polis kayıp başvurusu yapan aileleri çağırarak DNA için kan aldı. DNA testi sonucuna göre, kafatası ve insan parçalarının yaklaşık 7 ay önce kayıp olan Alzheimer hastası 81 yaşındaki Mehmet Ali Yıldız’a ait olduğu belirlendi. Yıldız’ın kafatası ve beden parçaları yakınları tarafından adli tıptan alınarak memleketi Gaziantep’te bugün toprağa verildi.

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