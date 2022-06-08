Türkiye Gazetesi

İstanbul'da tramvay seferlerini durduran kaza! Fatih Laleli’de tramvayla polis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Çok sayıda ekibin olay yerinde çalışması devam ediyor. Kaza, saat 18.00 sıralarında Fatih Laleli tramvay durağında yaşandı. Tramvay yolunda seyir halinde olan polis aracı karşıdan gelen tramvay ile çarpıştı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri durdurulurken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Feci kaza: Sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı İzmir'de küçük bir kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kalıp feci şekilde yaralandı. Tedavi altına alının kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı Haseki tramvay durağında İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.