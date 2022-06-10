Türkiye Gazetesi

Kayseri'de bir dolandırıcı, kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardı. Kısa süre sonra kendisine ulaşıp evi tutmak isteyen vatandaştan 2 bin TL kapora alan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

2 BİN TL ALDI

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bir kişi kendisine ait olmayan evi kiraya çıkardı. Bir vatandaştan evi kiralama vaadiyle 2 bin TL alan şahıs, kayıplara karıştı.

Mağdur vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

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