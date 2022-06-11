Türkiye Gazetesi

Esenyurt’ta bir özel hastanenin kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu genç, tedavi olmak için saatlerce bekledi.

Hastane ise iddiaya göre 'yerimiz yok' diyerek kapısı önünde baygın şekilde bekletti.

Çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterip hastaya su dökerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

Acil serviste korkunç hata! 6 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi Osmaniye'de korkunç bir olay yaşandı. Ailesinin öksürük şikayeti ile hastaneye götürdüğü çocuğa acil serviste yanlışlıkla adrenalin iğnesi yapıldı. Talihsiz çocuk iğnenin ardından kalp krizi geçirdi. Olayın ardından doktor ve hemşire hakkında soruşturma başlattı.

Fransa'da acil servislerde sabit ücret ödenecek Fransa'da COVID-19 nedeniyle hastaneler acil servislerini kapatırken, 1 Ocak'tan itibaren acil servislerde "hasta yatışı" haricindeki muayeneler 19,61 euro sabit ücretle faturalandırılacak.