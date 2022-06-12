Türkiye Gazetesi

Aksaray'da piknik yaparken serinlemek için baraj gölüne giren iki genç, boğularak can verdi. Aksaray merkeze bağlı Gücünkaya köyünde oturan Kürşat Metin Yıldırım (19) ve arkadaşı İsmail Duha Atak (19), piknik yapmak için Mamasın Barajı kıyısına gitti. İkili, burada serinlemek için suya girdi. Kıyıdan uzaklaşan gençler bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CESETLERİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar suda yaptığı aramada Yıldırım ile Atak'ın cansız bedenine ulaştı. Acı haber sonrası gençlerin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

CESETLERİ SUYUN ALTINDAN EL ELE ÇIKTI

Acı olaya şahit olan Sibel Kalk, gazetecilere, piknik yaptıkları sırada bağrışma sesleri duyduğunu ve baraj tarafına koşturanları gördüğünü söyledi. Kalk, "Arkadaşlarıyla birlikte yemek yemişler. Serinlemek için suya girmişler. Çırpınış ve bağrışmalara geldik. Dalgıçlar geldi gençlerin cesetlerini çıkardı. Cesetler suyun altından el ele çıktı." diye konuştu.

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