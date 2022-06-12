Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki İsmail Yalçın ve 17 yaşındaki Hasan Akköse, perşembe günü ortadan kayboldu. Bunun üzerine aileleri aramaya başladı. Gençler uzun süre bulunamayınca aileler, durumu polise bildirdi.

İhbar sonrası polis, jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Aramalara vatandaşlar da destek verirken gençlerin kullandığı otomobilin plaka kayıt sisteminden Serinhisar ilçesine gittiği öğrenildi.

Ardından aramalar buradaki ormanlık alana kaydırıldı. Araç ve parçalanmış halde 2 cep telefonu ve kan izleri tespit edildi. Telefonların ikiliye ait olduğu ve en son görüşme yaptıkları kişi belirlendi.

Polis, bu kişiyi gözaltına aldı. Zanlı, ilk ifadesinde, ormanlık alanda Yalçın ve Akköse'ye doğru tüfekle ateş ettiğini, daha sonra olay yerinden ayrıldığını, bu kişilere ne olduğunu bilmediğini söyledi. Ekiplerin ormanlık alan çevresindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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