Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için denize giren M.A. bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Torununun suda çırpındığını gören 75 yaşındaki Aziz Şahin, denize atladı. Şahin, torununu ite ite kıyıya çıkmasını sağladı. O sırada kendisi de akıntıya kapıldı. Şahin, bir anda gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye sahil güvenlik, polis, cankurtaran ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin arama çalışması sonucu denizden çıkarılan yaşlı adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahin, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sağlık durumu iyi olan M.A, acı haber sonrası gözyaşı döktü.

Genç kız su dolu çukura düştü! Boğulmaktan son anda kurtarıldı Gümüşhane'de 19 yaşındaki bir kız sağanak yağışın şiddetli etkisiyle çevrede oluşan su dolu bir çukura düştü. Genç kızın yardım çığlıklarını duyanlar kızın yardımına koştu ve boğulmaktan son anda kurtarıldı. Dehşet dolu anlar kameraya anbean yansıdı.

Boğulmaktan kurtardığı genci öldürdü! Serbest kaldı ABD'nin Güney Karolina eyaletinde bir kişi, boğulmaktan kurtarıp teknesine aldığı genci öldürmekle yargılandı ve ceza almadı.