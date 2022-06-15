Türkiye Gazetesi

Genç hemşirenin bindiği araç sonu oldu. Tekirda'ın Süleymanpaşa ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde erkek hemşire olarak görev yapan 27 yaşındaki Bircan Öztürk'ün kullandığı araç aynı istikametteki seyir halinde olan 29 yaşındaki R.T'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazayı görenler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine durumu bildirdi ve olay yerine kısa sürede ekipler geldi.

1'İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki Bircan Öztürk ağır yaralanırken, kendisi ile aynı araçta bulunan E.G. (27), E.A., (24) ve H.E. (28) yaralandı. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralılar araçtan çıkarılarak Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri ise kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlattı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı hemşire doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor.

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