Türkiye Gazetesi

Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Uzmanlık eğitimi alan ve aynı zamanda Halk Sağlığı Şube Müdürlüğünde görev yapan Doktor Havva Kasal'a (31) ulaşamayan ailesi, 112 Acil'e ihbarda bulundu. Kasal'ın oturduğu eve giden polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Burada doktorun cansız bedeni bulundu. Adli Tıp'a kaldırılan cenaze, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

FAKÜLTEDE TÖREN

Çok sevdiği mesleğinde ilerlemek için eğitimini sürdüren genç kızın, ani ölüm haberi ailesi ve arkadaşlarını üzüntüye boğdu. Kasal için fakültede tören düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği törende, meslektaşları ile arkadaşları gözyaşı döktü. Helallik alınması ve yapılan duaların ardından hekimin cenazesi Acıpayam ilçesi Yassıhöyük Merkez Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Havva Kasal aile mezarlığında toprağa verildi.

Ablasına konum atmıştı, doktorun feci ölümü! Karabük'ten kahreden bir haber geldi, evli ve 2 çocuk babası olan doktor ablasına mesaj ve konum attıktan sonra canına kıydı.

Doktorun boğazını kesen sanık 1 yılda serbest kaldı Mahkeme, Maçka Parkı'nda doktor Süleyman Sönmez'in boğazını kesen saldırgan Emrah Danışman'ın tahliyesine karar verdi. Kasten öldürmeye teşebbüsten yargılanan Danışman, 1 yıl sonra serbest kaldı.