Türkiye Gazetesi

Altınordu'da denize giren 4'ü çocuk 5 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. İlçenin Bahçelievler Mahallesi Tayfun Gürsoy Parkı plaj mevkisinde Soner K. (32), beraberindeki çocukları A.K, B.K. ve akrabaları O.Y. ve A.E. ile denize girdi.

ÇIRPINMALARINI GÖRENLER KURTARDI

5 kişi bir süre sonra dev dalgalarda çırpınarak çevredelirden yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşlar hemen yetkilileri aradı. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Su Altı Arama Ekibi, vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi sudan çıkarttı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilen Soner K. ve yaşları 7 ile 12 arasındaki 4 çocuk tedavi altına alındı.

Dev dalgalarla boğuşan genç, boğulmaktan son anda kurtarıldı Zonguldak’ta denize giren bir genç dev dalgalarda boğulma tehlikesi geçirdi. Genci ölümün eşiğinden vatandaşlar kurtardı.

Suda boğulmaya ilk yardımı nasıl yapılır? Hava sıcaklıklarının 40 dereceye dayanmasıyla serinlemek için denize ve göle girenlerden ardı ardına boğulma haberleri geliyor. Dr. Merda Erdemiz bu gibi durumlarda uygulanması gereken ilk yardımı anlattı.