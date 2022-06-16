Türkiye Gazetesi

Gaziantep ve Kahramanmaraş arasındaki acı biber meselesi davalık oldu. Tadı ve acılığıyla enfes bir acılığa sahip olan 'İslahiye biberi' iki şehir arasında tartışmalara yol açtı. Gaziantep Ticaret Borsası, kuzeyde Nurdağı ve Amanos dağları ile güneyde İslahiye'den Suriye sınırına kadar olan bölgede yetişen, tazeyken yeşil, olgunlaştığında bayrak kırmızısı renginde ve orta derecede acı olan biber için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurdu ve başvuru üzerine Gaziantep'e "İslahiye biberi" coğrafi işareti verildi.

Ancak kurumun isot, acı pul biber ve acı toz biber de üretilen biberi 5 Ocak 2022'de "İslahiye biberi" olarak tescillemesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Gaziantep Ticaret Borsasını yargı önünde karşı karşıya getirdi.

'İSLAHİYE BİBERİ DEĞİL MARAŞ BİBERİ'

Bu biberin "Maraş biberi" olduğunu savunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, "İslahiye biberi" coğrafi işaretinin iptali talebiyle dava açtı. Davanın ön inceleme duruşması, Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görüldü.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının avukatlarından Muharrem Doba, dava konusu biberin "Maraş biberi" olduğunu iddia etti. "Maraş biberinin yetiştiği 5 il bulunduğu"nu anlatan Doba, "Hepsinin biberinin ufak farklılıkları bulunabilir. Hepsi için başvurulursa, marka patentin anlamı kalmaz." dedi.

DAVANIN REDDİ İSTENDİ

Gaziantep Ticaret Borsası ile Türk Patent ve Marka Kurumunun avukatları ise davanın reddini istedi. Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

DAVA KONUSU 'İSLAHİYE BİBERİ'

Türk Patent ve Marka Kurumunun internet sayfasında yer alan bilgilere göre, orta derecede acılığı olan "İslahiye biberi", sıcak iklimi seviyor. Nisan ve mayısta tohum ve fide hazırlıkları yapılan biberin yetiştirilmesi için don olayı ve aşırı soğuk havadan korunması gerekiyor.

Yetiştirildiği bölgedeki rüzgar hızı, yayılımı, nem ve yağış miktarı biberin karakteristik özelliğini belirliyor. "İslahiye biberi"nden isot, acı pul biber ve acı toz biber üretiliyor.

UNESCO TARAFINDAN TESCİLLENDİ

UNESCO'nun gastronomi alanında Gaziantep'te "İslahiye biberi", 2022 Ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenmişti.

Konuya ilişkin Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, yazılı açıklamasında, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek miktarda üretimi yapılan biberin tescillenmesiyle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısının 74'e yükseldiğini aktardı.

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