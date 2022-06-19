Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ezine ilçesi ve Kumkale köyü civarlarında saat 14.45 sularında ziraat ve orman alanında yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.

İSTANBUL'DAN HELİKOPTER DESTEĞİ

Çanakkale’de bulunan helikopterin yanı sıra İstanbul’dan da helikopter havalanarak yangına müdahale etmek için bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, söndürme çalışmalarına 1 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 3 hizmet aracı, 1 treyler, 4 itfaiye ve 50 personel ile müdahale ediliyor.

İzmir’deki orman yangını 15 saat sonra kontrol altına alındı: 42 hektarlık alan zarar gördü İzmir’in Karaburun ilçesinde İHA tarafından tespit edilen yangın 15 saat sonra söndürülebildi. Ynagında 42 hektarlık alan zarar gördü.

Son dakika: İzmir Foça'da orman yangını: Kontrol altına alındı Son dakika haberine göre, İzmir’in Foça ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan uçak ve helikopterler, karadan ise arazözlerle müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı.