Türkiye Gazetesi

Aydın'da babasının balık tutmak için elektrik verdiği çaya giren çocuk öldü. Karpuzlu ilçesinde yaşanan olayda balık tutmak için çaya elektrik veren adamın 14 yaşındaki oğlu, akıma kapılarak can verdi.

BABASI VE OĞLUNU ALARAK BALIĞA GİTMİŞTİ

Çine ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde oturan H.Y (44), babası S.Y (70), oğlu E.Y (14) ve arkadaşı M.Ş ile birlikte balık avlamak için Karpuzlu Abak Mahallesi Ozan Damları mevkisinden geçen çaya gitti.,

BALIK TUTMAK İSTEDİ, EVLADINI KAYBETTİ

H.Y, balık tutma işini hızlandırmak için bölgedeki bir elektrik panosundan çaya elektrik verdi. Bu sırada balıkları kontrol etmek için çaya giren E.Y, akıma kapıldı. Bilinci kapalı olarak Çine Devlet Hastanesine götürülen E.Y, kurtarılamadı.

Olay sonrası fenalık geçiren baba H.Y. de hastanede tedavi altına alındı.

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