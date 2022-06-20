Türkiye Gazetesi

Düğün mevsiminin başlamasıyla birlikte düğünlerde başladı ancak aileler arasında çıkan tartışmalar kimi zaman bu güzel günü mahvedebiliyor. Nitekim Kocaeli ve Afyonkarahisar'da bunun iki örneği yaşandı. Kocaeli'de bir düğünde yaşanan tartışmadaiki aile birbirine girdi ve silahla 3 kişi yaralandı. Öte yandan Afyonkarahisar'da gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana gele olayda geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde tartışma yaşandı. Aralarındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Aileler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

T.Ö. ve T.D.'nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan’ın yaralandığı öğrenildi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

BABA VE OĞUL DÜĞÜNDE BIÇAKLANDI

Afyonkarahisar'daise Fatih mahallesinde meydana gelen olayda mahallede gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçaklarla saldırdığı iddia edilen şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C., bıçaklanarak yaralandı.

Düğüne katılanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Baba ve oğlunun tedavileri sürüyor.

GELİN VE DAMADIN EN GÜZEL GÜNÜ YARIDA KALDI

Öte yandan, düğüne katılanlara ikram edilmek için hazırlanan yemeklerin ise kazanlarda kaldığı gözlenirken, kavgadan dolayı düğün yarıda kaldı.

Dehşete düşüren olay! Kayıp genç, düğün salonunun bahçesine gömülü halde bulundu İstanbul'da kaybolan ve iki buçuk aydır her yerde aranan kayıp gencin, öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

Düğünde drift pahalıya mal oldu: Hem ehliyetinden, hem paradan oldu Samsun'da gelin arabasıyla drift yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan şahsın ehliyetine, 2 aylığına el konuldu. Bununla birlikte para cezası alan şahsın aracı da trafikten 2 ay men edildi.

Davetliler düğün sahiplerinin üzerine sürdü: 4’ü çocuk 20 yaralı Kırıkkale’de Ankara’dan düğüne katılmak için gelen zanlılar düğünde olay çıkarınca düğün sahipleri tarafından törenden uzaklaştırıldı. Alkollü oldukları öğrenilen zanlılar araçlarını düğündeki davetlilerin üzerine sürmesi 4'ü çocuk 20 kişi yaralandı, 2 zanlı tutuklandı.