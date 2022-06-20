Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de bulunan bir hastanede kendisini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulunan yabancı uyruklu A.T. (32), adeta dehşet saçtı. Gözaltına alınan ve ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen şahıs, ifadesinin ardından polis merkezinden çıktığı sırada polis memuru V.K.'ya yumruk attı.

Kafasını beton zemine çarpan polis memuru yaralanırken, V.K.'nın belinden düşen silahı alan şahıs, polis merkezinin içinde rastgele ateş etmeye başladı. Bu sırada komiser yardımcısı K.B. ve O.G. yaralandı. Yabancı uyruklu şahıs ise sol bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Polis memuru V.K.'nın geçici hafıza kaybı yaşadığı, K.B. ve O.G.'nin de hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. A.T.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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