Türkiye Gazetesi

Giresun'un Görele ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. İlçenin Çömlekçi grup yolu 10. kilometresinde Gültepe köyü yolunun kenarında birinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, olay yerinde bir kadın cesediyle karşılaştı.

ÖLDÜRÜLEN KADININ HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kimliği belirlenemeyen kadının cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen talihsiz kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Öte yandan ekipler kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

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