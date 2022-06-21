Türkiye Gazetesi

Olay dün sabah 09.00 sıralarında Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar Manisa Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nin giriş alanında bir yılan gördü.

YILAN CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yarım metre uzunluğundaki yılan kısa süreli paniğe neden oldu.

Sedyelerin arasında gezen yılan, hastanenin ilaçlama ekibi tarafından yakalanarak bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Zehirli yılanların kendisini sokmasına izin veriyor! Çılgın adamın amacı ise duyanları şaşırtıyor 20 yılı aşkın süredir hayatını zehirli yılanlarla geçiren Tim Friede’ın öyküsünü duyanlar şaşırıyor. Amacı zehirli yılanların ölümcül etkisini azaltmak için panzehir bulmak olan adam bu uğurda onlarca kez kendini bilinçli şekilde yılanların sokmasına izin verdi. Yaptığı çılgınlık sayesinde ise dünya çapında ün kazandı.