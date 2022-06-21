Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Muğla Marmaris'ten dumanlar yükselmeye başladı. Amazon Koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye İl Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

İstanbul'da korkutan yangın: 11 katlı binanın çatısı alev alev yandı Kadıköy ilçesi Kozyatağı Mahallesinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahale etmesinin ardından söndürüldü.

Hadımköy Atatürk Sanayi Sitesi'nde yangın! 5 araç alev alev yandı Arnavutköy’de bir fabrikanın bahçesinde yükleme yapıldığı esnada nedeni henüz bilinmeyen bir şekilde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda bahçede bulunan 5 araç alev aldı.

Çanakkale Ezine'de orman yangını çıktı, havadan ve karadan müdahale ediliyor Çanakkale’nin Ezine ilçesi yakınlarında orman yangını çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.