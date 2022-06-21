Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Korgan ilçesinde balık tutmak isteyen gençler feci şekilde can verdi. Olay, ilçeye bağlı Çiftlik Mahallesi’nde yaşandı. Balık avlamak için Keş Deresi’ne giden Oğuzhan Berber (25), kuzeni Cihan Berber (21) ve Mehmet G. (18) dereye elektrik akımı verdi. Bu sırada akıma kapılan 3 kişiyi gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Ekipler ve vatandaşların yardımı ile sudan çıkartılan yaralılar, Korgan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İKİ KUZEN CANINDAN OLDU

Olayda ağır yaralanan kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Mehmet G. ise buradaki tedavisinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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