Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu TikTok için yapılan hareket yürekleri ağza getirdi. Bursa'da iki genç TikTok'ta paylaşım uğruna birbirlerine kurşun yağdırdılar. Akıllara durgunluk veren olay gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz isimleri belirlenemeyen 2 şahıs, tabancalarla birbirine ateş etti.

Bir başka şahıs ise o anları amatör kamera ile kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyada Tiktok'ta paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattılar.

Ses kayıtları her şeyi ortaya dökmüştü… Kullanıcı verilerini ele geçiren TikTok’tan yeni adım TikTok şirket toplantılarından sızan ses kayıtları gündeme bomba gibi düşmüştü… 80’den fazla kayıtta, popüler video paylaşım uygulamasının Çin merkezli çalışanlarının ABD’li kullanıcılarının verilerine tekrar tekrar eriştiğini ortaya çıkardı. Eylül 2021 ile Ocak 2022 arasına ait ses kayıtlarında, Çin'deki mühendislerin verileri almasını engellemeye yönelik gizli proje olan ‘Project Texas'ı tartışmak için bir araya gelen dokuz TikTok çalışanının konuşmaları yer alıyor.

Sadece 10 yaşında! TikTok trendini denedi, 10 saniye 2 yılını mahvetti TikTok trendini deneyen 10 yaşındaki küçük kız, deodorantı 10 saniye kadar sıkıp derisinin üzerinde tutunca ellerini yaktı. Hissettiği ağrı ve acı sonrası hastaneye götürülen minik kızın ellerindeki yanığın tamamen iyileşmesinin 18 ay ila 2 yıl arasında sürebileceği belirtildi.

TikTok'un kopyası olma yolunda! Instagram da aynısını yapacak TikTok dünya çapında o kadar hızlı büyüdü ki 2016'dan bu yana kısa sürede 1 milyar kullanıcıyı aştı. Bu yönüyle TikTok, sosyal medya ağları arasında yeni bir bakış sundu, Instagram başta olmak üzere Twitter ve onlarca platform TikTok'un özelliklerini kopyalamaya başladı. Son olarak Instagram yine bir TikTok özelliği üzerinde çalışıyor.