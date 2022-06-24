Türkiye Gazetesi

Alanya'da dün gece ormanı yakarken suçüstü yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün gece saat 00.30 sularında Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi görevlisi, rutin gözetleme esnasında Asmaca Kepez Sokak mevkiinde ateş görüp ilgili ekiplere haber verdi.

3 YERİ ATEŞE VERDİ, YANINDA TÜFEKLE YAKALANDI

Birbirine yakın mesafelerde üç adet ateş yakan 28 yaşındaki Halil Y. adlı şüpheli, dördüncü bir ateş yakarak başında tüfekle beklerken jandarma tarafından suçüstü basıldı.

Jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerince şahsın üzerindeki tüfeğe el konulurken, sırt çantasında ateş yakmada kullanılabilecek çok sayıda kibrit, çakmak, çıra, kolonya şişesi ve benzeri malzemeler tespit edildi. Emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan şahıs Alanya Adliyesine sevk edilmişti sorgusunun arından da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yangın bölgesinde inceleme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'idam' çıkışı Marmaris'te 3 gündür devam eden yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli bir açıklamada bulundu. Orman yangınlarıyla ilgili uygulanan cezaya ilişkin Erdoğan, idam cezasının tartışılması gerektiği söyledi.

Marmaris'teki orman yangınını çıkaran kişi suçunu itiraf etti Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şüphelinin sorgusu esnasında suçunu itiraf ettiğini açıkladı.