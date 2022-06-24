Türkiye Gazetesi

Siirt’in Pervari ilçesinde, görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Söz konusu kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADI

Alınan bilgilere göre, Pervari'nin Düğüncüler köyünde iddiaya göre, güvenlik köy korucuları arasında henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine bir güvenlik köy korucusu 5 görev arkadaşını uzun namlulu silahla taradı. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

KÖY VE HASTANE ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıların ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterle 3. Komando Tugayına, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

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