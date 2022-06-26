Denizli'de yolcu otobüsü kaza kontorlden çıkıp tarlaya devrildi. Kaza, Bozkurt-Çardak ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; şehirler arası yolcu taşıyan otobüs,sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu tarlaya uçtu.
Hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var Bursa'da otobanda meydana gelen kazada hafriyat yüklü kamyon, yolcu otobüsüne çarptı. Feci kazada bir kişi öldü, çok sayıda yaralı var...
Kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve yaralılar var Sakarya’da kamyonun halk otobüsüne arkadan çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.