Türkiye Gazetesi

Kaza, Dilovası ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer T. idaresindeki 41 ACT 439 plakalı otomobil, 28 AAE 633 plakalı yolcu otobüsüne, hemen arkalarında seyreden 17 ACB 648 plakalı tır da duramayarak otomobile çarptı. İki aracın arasında kalarak paramparça olan otomobilde yangın çıkarken, aracında sıkışan sürücü ise yaralandı. Kazanın ardından tır sürücüsü aracından inerek, otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirirken, yangın söndürme tüpü olan vatandaşlar otomobildeki alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İtfaiye ekipleri de yanan otomobilde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.