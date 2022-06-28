Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 35 yaşındaki maden mühendisi evinde ölü olarak bulundu. Güzelyurt Mahallesinde yaşayan Enis Çetin'den birkaç gündür haber alamayan yakınları, eve gitti.
CEDEDİ YERDE BULUNDU
Evin kapısını çilingirle açtıran yakınları, talihsiz adamı yerde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Çetin'in öldüğünü belirledi. Genç mühendisin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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