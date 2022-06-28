Türkiye Gazetesi

Baba ve oğulun kavgası kanlı bitti. Giresun'da ailevi sebeplerden çıkan tartışmada 79 yaşındaki baba 55 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldürdü.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Alınan bilgiye göre, Dereli'nin Çalca köyünde ailevi sebeplerden dolayı çıkan tartışmanın büyümesi üzerine 79 yaşındaki Ahmet K. ruhsatsız silahı ile oğlu Ömer K.'ye ateş etti. Babası tarafından üç el ateş edilen 55 yaşındaki Ömer K. olay yerinde hayatını kaybetti. Baba Ahmet K. olay sonrasında jandarma tarafından silahıyla beraber gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'da baba dehşeti! Önce oğlunu öldürdü, sonra intihar etti Aydın'da psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Ümit Çaka, tartıştığı oğlu Orhan Çaka'yı tüfekle öldürdü. Ardından tüfeği kendisine yönelten baba Çaka intihar etti.

Baba cinneti dehşet saçtı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Antalya'da baba cinneti: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğluna kurşun yağdırdı Şanlıurfa'da çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğlunu silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin ise tedavisi sürüyor.