Harran'da sulama kanalında düşen çocuk canından oldu. Şükürali Mahallesi'nde sulama kanalı çevresinde oynayan 12 yaşındaki H.D. dengesini kaybederek kanala düştü. Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
1 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU
Ekiplerce kanalda yapılan aramada H.D. düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulundu. Sudan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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