Türkiye Gazetesi

İzmir’in Karşıyaka ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale edildi.7

Yangın, saat 19.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında alevleri gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 9 arozöz ve 2 su tankeri sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahalelerle yangın kontrol altına alındı.

Başakşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Başakşehir'de ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da ormanlara giriş yasağı İstanbul Valisi Yerlikaya "Ormanlık alanlara girişlerin 5 Temmuz 2022-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" açıklaması yaptı.