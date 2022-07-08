Türkiye Gazetesi

İstanbul Bağcılar'da bir iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kemalpaşa Mahallesi'nde bir fırına gelen Fuat K, burada Mansur A. ve Mehmet S'yi silahla vurdu. Saldırıda Mansur A. hayatını kaybetti, yaralanan Mehmet S. hastanede tedavi altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

İŞ KAZASINDA ÖLEN ADAMIN YAKINLARI ÖLDÜRDÜ

Olayla ilgili yapılan incelemede Fuat K'nin bir yakınının çalıştığı iş yerinde iş kazası sonucu ölmesi sonucu iş yeri sahipleri ile aralarında husumet oluştuğu, iş yeri sahiplerinin mahkeme tarafından belirlenen tazminatları aksattığı iddiasıyla zanlının silahını alarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Kediye seslenme cinayeti: 'Gel oğlum buraya...' deyince tüfekle öldürdü Antalya'da sahilde çıkan kediye seslenme kavgasında bir kişi kediye 'gel buraya oğlum' dedi diye başka bir şahıs tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Adamı öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ordu'da feci iş kazası! Genç işçi canından oldu Ordu'da yaşanan iş kazasında inşaata çalışan Recep Çelik 66. kattan düşerek canından oldu. Talihsiz adam geride iki çocuk bıraktı.