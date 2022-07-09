Türkiye Gazetesi

BURAK VARLIK | MEKKE

Dünyanın dört bir yanından hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen yüz binlerce hacı adayı dün Rahmet Dağı’nın eteğindeki Arafat Meydanı’nda vakfeye durdu. Gözyaşları arasında Allah'a yalvaran Müslümanlar günahlarının affı ve İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının dinmesi için dua etti. Dağın zirvesinde bulunan Hazret-i Âdem ile Hazret-i Havva’nın buluştuğu noktaya yoğunluk sebebiyle merdivenlerden ulaşamayan Müslümanlar kayalıklardan tırmanarak çıktı. Duygusal anların yaşandığı Arafat’ta dili, ülkesi ve rengi ayrı olmasına rağmen herkes aynı duygu ve düşüncelerle niyazda bulundu. Mahşer yerine dönen Arafat'ta farz olan, Müzdelife’de ise vacip olan vakfeyi gerçekleştiren hacı adayları, Mina'da büyük şeytanı taşladıktan sonra, bugün kurbanların kesildiği haberiyle tıraş olup ihramdan çıktı. Ziyaret tavafını ve sa’yi da yapan 900 bin Müslüman hacı olma şerefine ulaştı. Geceyi Arafat'ta geçiren hacı adayları mahşerî bir görüntü sergiledi. Yorgun gönüller gözyaşları eşliğinde dualarla arınıp temizlendi. Bu sene mevcut kapasitenin altında hacı adayı kabul edilmesi sebebiyle geçmiş yıllardakine benzer bir izdiham yaşanmadı. Kendilerine ayrılan bölgeye yerleşen 37 bin 700 Türk hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı vakfe duasına da eşlik etti. Bu arada Diyanet yetkilileri şu ana kadar üç Türk hacı adayının kalp krizi sebebiyle vefat ettiğini açıkladı.

Hac Arafat’tır Gece yarısı Arafat’a geçen hacı adayları Arafat vakfesinin ardından bu gece itibarıyla şeytan taşlayacak. Yarın da ziyaret tavafını yapıp hacı olacak.