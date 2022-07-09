Türkiye Gazetesi

Byaram günü yollarda dikkatli olunması yönünde uyarılar yapılmıştı. Ancak buna rağmen bayramda yollarda yaşanan kaza haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Manisa'da yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi.

Şehzadeler ilçesinde bayramın ilk günü yaşanan trafik kazası korkuttu. saat 09.30 sıralarında Yeniharmandalı Mahallesi'nde M.Y. (27) yönetimindeki hafif ticari araç ile C.Ş. (37) idaresindeki otomobil çarpıştı.

2'Sİ BEBEK 10 YARALI

Kazada aracın sürücüsü C.Ş. ve aynı araçta bulunan D.E.Ş. (44), M.Ş. (44) ve Ş.Ş. (66) ile araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (53), E.Y.(45), H.Y. (21), R.Y. (11), E.N.Y. (3) ve S.E.Y. (1) yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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