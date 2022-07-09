Türkiye Gazetesi

Bayram günü otoyollarda dikkat edilmesi konusunda yetkililer günler öncesinden uyarı yapmıştı ancak buna rağmen kazalar yaşanmaya devam ediyor. Kazaların biri de Denizli'de yaşandı.

Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi’nde meydana gelen kazada Denizli Muğla Karayolunda aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Kızılkaya yönetimindeki otomobil, Furkan Metin idaresindeki otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Mustafa Kızılkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri Kızılkaya’nın cenazesini sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü Furkan Metin ve yolcu konumunda bulunan Buse Metin, Yağız Ali Metin ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Kızılkaya, Nazif Kızılkaya, Kazım Emre Gökçek, Kübra Nadide Felek yaralı olarak ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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