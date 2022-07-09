Türkiye Gazetesi

Arnavutköy'de buğday tarlasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını söndürmek için helikopter de havadan destek veriyor. Yangın 17.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan buğday tarlasında çıktı. Hızla geniş alana yayılan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Muğla'da yangın! 7 hava ve kara aracı ile müdahale edildi Muğla Bodrum'da tarım arazisi ve makilik alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi, yangın kontrol altına alındı.