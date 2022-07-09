Türkiye Gazetesi

Bayram günü bir acı haber daha geldi. Manisa'da iki arabacının çarpışması sonucu 3 kişi feci şekilde can verdi. Kaza, Alaşehir-Gölmarmara yolu Taytan Mahallesi Taytan Işıklı Kavşak’ta yaşandı. Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki otomobil ile Raif Demirel (64) idaresindeki otomobil Taytan Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden Mustafa Kalfa ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Kalfa (37) yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Raif Demirel kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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