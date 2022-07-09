Türkiye Gazetesi

Denizli’nin Tavas ilçesinde aynı yöne seyir halinde olan iki aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre; Denizli Muğla Karayolunda aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Kızılkaya yönetimindeki 20 AGS 733 plakalı otomobil, Furkan Metin idaresindeki 06 CVE 384 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta sıkışan sürücü Mustafa Kızılkaya’nın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri Kızılkaya’nın cenazesini sıkıştığı yerden çıkararak sağlık

ekipleri tarafından morga kaldırıldı.

Edirne’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 2 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişinin bulunduğu otomobilin uçurumdan düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Keşan'ın Paşayiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan 39 NS 674 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Sami Atalay ve Filiz Atalay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralı Berna Atalay ve Tolunay Atalay ise yapılan ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Manisa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, Alaşehir-Gölmarmara yolu Taytan Mahallesi Taytan Işıklı Kavşak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kalfa (38) yönetimindeki 35 DPG 935 plakalı otomobil ile Raif Demirel (64) idaresindeki 35 DOK 93 plakalı otomobil Taytan Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Mustafa Kalfa ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve Kalfa (37) yaralanırken, diğer otomobilin sürücüsü Raif Demirel kaldırıldığı hastanede, aynı otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Motosiklet tarlaya devrildi: 1 ölü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Çadırhöyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Unatoğlu yönetimindeki motosiklet seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazanın ardından ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hisarcık’ta feci kaza: Şoför yanan araçta can verdi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında alev alan aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, sabaha karşı Hisarcık-Simav karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. 43 FH 186 plakalı aracıyla kurbanlık küçükbaş hayvan dağıtımından ikamet ettiği Karaağıl köyüne dönmekte olan Burak Taşdemir (21) aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek hububat ekili tarlaya uçtu. Kaza sonrası araçta çıkan yangın çıktı. Kazayı gören araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta çıkan yangın söndürüldü. Aracın içinde sıkışan Burak Taşdemir yanarak hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Taşdemir’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.