Türkiye Gazetesi

Bartın'da denize giren genç boğuldu. Amasra ilçesindeki Akkonak köyü sahilinde denize giren Ömer Tosun (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Tosun, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden gencin, arkadaşıyla Ankara'dan tatil için geldiği öğrenildi.

Su parkında boğularak hayatını kaybetmişti: Acılı anne bilirkişi raporuna isyan etti Adana’da ailesiyle birlikte su parkına giden 10 yaşındaki Deniz Poyraz Karslı, 35 santimetrelik havuzda vakuma kapılarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından acılı anne polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Şikayetin ardından bilirkişi tarafından yayınlanan raporda işletme kusurlu bulunmayınca acılı anne isyan etti.

Büyük acı! 13 yaşındaki çocuk boğularak öldü Samsun'da 13 yaşında olduğu öğrenilen çocuk, sulama havuzuna düşmesi sonucunda boğularak hayatını kaybetti.