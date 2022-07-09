Türkiye Gazetesi

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu. Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi'nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı.

CEMAAT CAMİDEN AYRILDI

Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı. İmamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor.

Camiler dolup taştı: Dünyada Bayram Namazı coşkusu Kurban Bayramı'nın başlamasıyla birlikte dünyanın çeşitli ülkelerde insanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.