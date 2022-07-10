Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da iki arabanın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Malatya istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Dursun G. idaresindeki otomobil ile Durmuş Y. idaresindeki otomobil, Harmanlı Beldesi yol kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Fatih G., Hamiyet Y., Gülay K., Meryem S., Ecem Ela S.ve Ali İrfan S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay’da korkunç kaza! Takla atan araç yandı: Aynı aileden 4 kişi öldü Hatay'da takla atarak alevlere teslim olan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'daki feci kaza anne ve ikizlerini ayırdı Sakarya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına düştü. Feci kazada baba ve ikiz bebekler yaralanırken, anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.