Türkiye Gazetesi

Çankırı'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü. Atkaracalar ilçesinde O.Ö. (16) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dursun Ulusoy Caddesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

SÜRÜCÜLER HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü O.Ö ile motosiklette bulunan K.S. (12) ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Atkaracalar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen O.Ö. ve K.S. hayatını kaybetti.

Hatay’da korkunç kaza! Takla atan araç yandı: Aynı aileden 4 kişi öldü Hatay'da takla atarak alevlere teslim olan otomobil hurdaya döndü. Feci kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sakarya'daki feci kaza anne ve ikizlerini ayırdı Sakarya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak yol kenarına düştü. Feci kazada baba ve ikiz bebekler yaralanırken, anne kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.