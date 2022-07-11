Türkiye Gazetesi

Kayseri'de kaybolan 2 çocuk güven timleri tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi. Talas Paraşüt İniş Alanı'nda görev yalan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, tek başına kayıp bir erkek çocuğunu buldu. Çocuğun ailesine ulaşan ekipler, çocuğu teslim etti.



Ayrıca, ekipler tarafından yapılan çalışmada, kaybolan başka bir çocuğun ailesi de bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp çocuk bir hafta sonra kanalizasyonda bulundu Almanya'da bir hafta önce kaybolan 8 yaşındaki çocuk, kanalizasyon sisteminide sağ olarak bulundu.

5 yaşındaki kayıp çocuktan 8 saat sonra sevindiren haber Ankara'nın Çubuk ilçesinde parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki otizmli Nisanur Akgöz, 8 saat sonra bir apartmanın sığınağında bulundu.