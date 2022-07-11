Türkiye Gazetesi

Afrika ülkeleri Somali, Sudan, Çad, Uganda ve Afganistan'da kesilen kurbanlarla binlerce yetim ve garibin yüzü güldü. İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın; Afrika ve Afganistan’da gerçekleştirdikleri Kurban Organizasyonları ile ilgili olarak gazetemize açıklamalarda bulundu.

ÇOCUKLARIN GÖNÜLLERİNİ ALDIK

İhlas Vakfı Başkanı Mahmut Kemal Aydın “Afrika’ya kurban kesim organizasyonları için bir hafta önceden gönderdiğimiz ekiplerimizin, yetimhanelerde, mülteci kamplarında ve medreselerdeki miniklere, çocuklara bayramlık elbise, ayakkabı, oyuncak, şeker vb. hediyeler dağıtarak gönüllerini aldık” dedi. Başkan Mahmut Kemal Aydın, İhlas Vakfına 47 yıldır güvenerek vekâleten kurbanlarını bağışlayan hayırseverlerin kurbanlarını Afrika’da Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan’da İslami usullere göre keserek yetimhanelerde barınan yetimleri, medrese ile Kur’ân-ı kerim Kurslarındaki talebeleri ve mezra ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ve sevinmelerine vesile olduklarını söyledi. Aydın, ayrıca yurt içinde de öğrenci yurtlarının bulunduğu şehirlerde kesim yapıldığını ve bunların öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edileceğini kaydetti. Aydın; vakıf görevlilerini kurbandan bir ay evvel Afrika’ya gönderdiklerini, kurbanlık vasıfları haiz olan hayvanları seçtiklerini ve bağlantı kurduklarını belirtti. Aydın, “Bu konuda ince eleyip sık dokuyoruz. Kuyruğu kopuk, kör topal olanları almadık. İki yaşını doldurmuş olan hayvanları aldık. Yaşını dişlerine bakarak anlamak mümkün, tecrübeli arkadaşlarımız hayvanların dişlerine bakarak iki yaşını doldurmuş ve Anadolu’daki tabir ile ‘kapak atmış’ hayvanları vekâlet sahipleri adına aldılar” dedi.

VEKÂLET VE VEKİLLİK ÇOK ÖNEMLİ

Aydın; “Kurban kesmek bir ibadet. Bu yüzden çok hassasiyet gösterdik ve gösteriyoruz. Hayırseverlerden sözlü ya da yazılı olarak ‘Allah rızası için vacib olan bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediğine vermeye seni (veya filancayı) umumi vekil tayin ettim’ şeklinde vekaletlerini alıyoruz. Umumi vekil kasaba kesilmesi için vekalet verirken ‘şu şu şahısların vacip olan kurbanını kesmek üzere seni vekil ettim’ diyor. Kasap da kabültü (kabul ettim) diyor ve akabinde ‘Bismillahi Allahuekber’ diyerek kurbanı kesiyor” diye konuştu. Aydın, her kurban vekalet sahibine, önce kesildiğine dair SMS yoluyla bilgi verileceğini, her ülkede görevlendirilenlerin kurban kesimi esnasında video kaydı aldığını, umumi vekil olan vakıf görevlisinin kasaba 7 kişinin ismini söyleyerek vekalet verme ve kesme anının en titiz bir şekilde kayda alındığını ve bu kayıtların bağışçılara WhatsApp ile gönderileceğini belitti.

Aydın “47 yıldır bize güvenerek, inanarak kurban bağışlarını İhlas Vakfına yapan bütün hayırseverlere, yurt içi ve yurt dışı kurban organizasyonlarında 7/24 fedakârca görev alan vakıf çalışanlarına ve vakıf gönüllülerine en kalbi teşekkürlerimizİ sunuyorum” ifadesini kullandı. Aydın son olarak da İhlas Vakfına kurbanlarını bağışlayan hayırseverlerin, milletimizin ve bütün İslam âleminin bayramını tebrik ederek sözlerini tamamladı.

Kudüs'te kurban kesmeye izin yok Kudüslüler, İsrail’in Kurban Bayramı’nı kendilerine zehretmeye çalıştığını söyledi. Filistinli Müslümanlar, kurban kesmek isteyenin terörist muamelesi gördüğünü aktardı.

Yaradan'a kurban yetimlere bayram Afrika ülkelerinde kurban kesimi çok azalmıştı, Türkler hatırlattı canlandırdılar.