Türkiye Gazetesi

Acı olay, dün yaşandı. Moto kuryelik yapan ve boşanma aşamasında olan M.Ç, iddiaya göre, eşine intihar edeceğine dair mesajlar attı.

Aldığı mesajlar ile endişeye kapılan kadın, eşinin bulunduğu eve geldiğinde kapıyı açamadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çatı katta bulunan evin çatı kısmında bulunan girişinden eve girdiğinde M.Ç'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

İNCELEME SÜRÜYOR

M.Ç’nin kendisi gibi moto kuryelik yapan arkadaşları da haberi alınca evinin önüne geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından M.Ç’nin cenazesi olay yerinden götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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