Türkiye Gazetesi

Antalya'dan çok acı fotoğraflar geldi. Serinlemek için gölete giren çocuk canından oldu. Talihsiz çocuğun ailesi cesetine sarılıp gözyaşı döktü. Olay, saat 16.00 sırasında Konyaaltı ilçesindeki Doyran Göleti'nde meydana geldi.

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde 15 yaşındaki İbrahim Zahit A., yakınlarıyla gölete geldi. Zahit A., bir süre sonra serinlemek için akrabalarıyla gölete girdi. Bu arada çocuk bir anda gözlerde kayboldu. Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve SAK ekipleri sevk edildi. Sualtı ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Zahit A.'nın cansız bedeni 15 metre derinlikte bulundu.



Karaya çıkarılan çocuğun cenazesine yakınları sarılarak gözyaşı döktü. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından cenaze Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Öte yandan çocuğun suda kaybolduktan sonra ailenin yaşadığı panik anları ve feryatları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tatil için geldiği Bartın'da dalgalara kapılan genç boğuldu Tatil için geldiği Bartın'da denize giren 24 yaşındaki genç dalgalara kapılarak boğuldu.

Şanlıurfa'da oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Şanlıurfa'nın Harran ilçesinden acı bir haber geldi, sulama kanalının etrafında oynarken dengesini kaybederek düşen çocuk boğularak can verdi.