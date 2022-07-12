Türkiye Gazetesi

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde bayram tatili için kaplıcaya gelen aile kahreden bir olay yaşadı. 7 yaşındaki çocukları otelin havuzunda boğuldu. Tokat Valiliğinden açıklamaya göre olay, Sulusaray ilçesinde bulunan bir kaplıcada meydana geldi. İstanbul’dan ailesi ile Tokat’a bayram tatili için gelen Muhammed Ayaz Gül (7) kaplıcada havuza girdi. Baba İlhan Gül, üzerini değiştirmeye gittiği esnada oğlu ailesinden ayrılarak otelin dışında bulunan havuza girdi. Oğlunun yanında olmadığını fark eden Gül, dışardaki havuza yöneldiğinde çocuğunun havuzun içinde yatar vaziyette olduğunu fark etti. Hareketsiz olarak suda bulunan çocuk olay yerine çağrıla ambulansla hastaneye sevk edildi. Sulusaray Devlet Hastanesine kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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