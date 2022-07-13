Türkiye Gazetesi

Yangın, Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangında ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Rüzgarın da etkisi ile yangın büyüdü. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri karadan, yangın söndürme helikopterleri ile de havadan yangını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Ankara Toptancı Halinde yangın çıktı Son dakika... Ankara Toptancı Halinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Anamur'daki yangın söndürüldü Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm tarım alanı kül olurken, yangın ormana 100 metre kala kontrol altına alınarak söndürüldü.