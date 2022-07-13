Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Datça ilçesinden çıkan yangının ardından İzmir'in Urla ve Çeşme ilçelerinde yangın çıktı. Çeşme'de çıkan yangın saat 13.30 sıralarında Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 2 uçak, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 4 dozerle de karadan müdahaleye başladı.Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

ALEVLER OTOBANA ULAŞTI

Çeşme'de çıkan yangının otoban ve rüzgar enerji santrallerine yaklaştığı öğrenildi. Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

OGM'DEN AÇIKLAMA

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Muğla Datça, İzmir Urla’da çıkan orman yangınlarına ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için mücadele ediyor” ifadelerine yer verildi.

Datça'da orman yangını! Müdahale sürüyor Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken Muğla Valiliği yangına ilişkin açıklama geldi. Valilik yaptığı açıklamada " Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır." ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangını söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için bölgeye intikal edecek.

Edirne’de orman yangını kontrol altına alındı Edirne'de ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Son dakika: Bodrum'da ormanlık alanda yangın Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahale sonrası kontrol altına alındı.