Türkiye Gazetesi

Meteoroloji son dakika haberi: 17 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritası açıklandı, pazar planı yapanların merakla beklediği 'hava bugün nasıl olacak' sorusunun cevabı belli oldu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Sivas, Tokat ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esecek.

17 Temmuz 2022 hava durumu tahmin haritası

"PAZARTESİ VE SALI İSTANBUL PÜFÜR PÜFÜR ESECEK"

Avrupa'da Pazartesi gününden itibaren rekor kırarak çok sayıda ölüme sebebiyet vermesi beklenen sıcakların önce Balkanlara sonra da Türkiye'ye gelecek gibi göründüğünü belirten Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, "Bizde de kırmızı alarma geçmek gerekebilir" dedi.

Sosyal medya hesabından vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Ökten şu ifadeleri kullandı: "Temmuz sonu sıcaklar açısından çok sıkıntılı geçecek gibi görünüyor. Sıcaklar balkanlardan gelecek. Genelde Libya'dan denizi aşarak veya Basra'dan gelirdi. Balkanlardan gelmesi nadir bir durum. Ardından aşırı yağışları da beraberinde getirme ihtimali yüksek.

Pazartesi ve Salı günü Avrupa yanarken İstanbul püfür püfür esecek. Kuzeyden kuzeyden. Rüzgar kuvvetli olacak. Hafta sonunu iyi değerlendirin. Cumartesi ve Pazar hafif rüzgar var...

Doğu Karadeniz'de en kuvvetli yağış Pazartesi günü. En kuvvetli yağışı alacak şehir Giresun. Yağış şiddetli. Tedbir almakta fayda var. Afetlik değil; fakat sıkıntı çıkartabilir. Giresun halkına duyurulur..."

"TÜRKİYE'DE AŞIRI SICAKLAR 23 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR"

"Aşırı sıcaklar öncesi üşümeye hazırlanın" diyen Ökten, özellikle Salı günü kuvvetli rüzgar ile birlikte havanın soğuyacağını belirtti.

"18 ve 19 Temmuz'da İngilizler sıra dışı 2 gün yaşayacak. 2003'ten bile daha güçlü sıcaklar etkili olacak" diyen Ökten, Türkiye için de tarih verdi. Ökten, "Türkiye'de aşırı sıcaklar 23 Temmuz'da başlıyor. Öncesindeki serinliğin tadını çıkarın. Önce üşüyeceğiz. Sonra da yanacağız" ifadelerini kullandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 29

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

Aşırı sıcaklar için tarih vererek uyardı: Türkiye'de kırmızı alarma geçmek gerekebilir (16 Temmuz 2022 hava durumu) Avrupa'yı etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de tehdit ediyor. Meteoroloji, önümüzdeki günlerde Doğu Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda sağanak beklendiğini belirtirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten ise "Türkiye'de kırmızı alarma geçmek gerekebilir" diyerek aşırı sıcakların başlayacağı tarihi açıkladı. İşte 16 Temmuz 2022 hava durumu ve meteoroloji tahminleri...